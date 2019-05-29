السعودية اليوم / مدير تعليم مكة المكرمة يستقبل قيادات ومنسوبي ادارت التعليم بالمنطقة



مكة المكرمة 24 رمضان 1440هـ الموافق 29 مايو 2019م واس

استقبل المدير العام للتعليم في منطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد الثقفي اليوم، قيادات ومنسوبي ادارت تعليم مكة المكرمة في اول يوم عمل بعد قرار تعيينه وذلك بمقر مركز خدمة المستفيدين .

وقال المدير العام في كلمة أمام منسوبي تعليم مكة " يسعدني ويشرفني أن أنال شرف ثقة مستشار خادم الحرمين الشريفين ومعالي وزير التعليم بأن أكون مكلفاً معكم في قيادة تعليم منطقة مكة المكرمة وبحول الله وقوته وجهودكم المشهودة نقدم عملاً يليق بشرف المكان والزمان والإنسان " .

وبين انه سيتم العمل على تنفيذ توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالإخلاص والعمل الجاد، في كل ما من شأنه مصلحة الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام وتحقيق تطلعات الوطن وتجاوز التحديات ووضع فرص تحسين الأداء موضوع التنفيذ .

يذكر أن "الثقفي " تقلد عددًا من المناصب القيادية بتعليم جدة، إلى أن قاد دفة التعليم في محافظة جدة حقق فيها عددًا من الإنجازات منها حصول الإدارة على جائزة التميز الوزاري على مستوى المملكة، وحصوله على شخصية العام في مشروع “كيف نكون قدوة؟” وحصول إدارة تعليم جدة على جائزة الإدارة المؤثرة على مستوى إدارات التعليم .

// انتهى //

16:11ت م

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