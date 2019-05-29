السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 14 مهاجراً غير شرعي



تونس 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

أوقفت قوات الأمن التونسي بمدينتي صفاقس وبنقردان 9 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا بصدد الإبحار في اتجاه الضفة الأوروبية من المتوسط.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم إن قواتها بمحافظة مدنين جنوب تونس أوقفت 5 مهاجرين كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة، مشيراً إلى أنه تم إحالة جميع الموقوفين على الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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16:08ت م

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