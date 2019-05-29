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2019-05-29 تحذير من أمطار على المدينة المنورة حتى الثامنة مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد مشيئة الله اليوم، تنبيهاً عن أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصحبها تدني في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة، محافظة وادي الفرع, محافظة بدر, محافظة العيص, والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.









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