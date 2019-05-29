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درجة الحرارة تتجاوز الـ40 في معظم المدن غداً
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع مركز طقس العرب، خرائط بدر، أن يكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار نهار غدٍ الخميس في أجزاء مختلفة من المملكة.
كما توقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ 40 مئوية في أجزاء عديدة.
بدورها أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.
وحول الرياح السطحية في البحر الأحمر توقعت الأرصاد أن تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
أما في الخليج العربي فستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.
أما درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية فستكون كما يلي:
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