تنبيه من حساب المواطن حول موعد إيداع الدعم

2019-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن موعد إيداع الدفعة المقبلة من الدعم في حسابات المستفيدين.

وتوقع الكثير من مستفيدي حساب متابعات الخليج 365 أن يتم إيداع دعم الدفعة الـ19 قبل عيد الفطر المبارك لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك تعديلًا في الموعد.

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وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا جاء فيه : متى موعد إيداع حساب متابعات الخليج 365؟

وردّ البرنامج بالقول : سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم إيداع الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين بتاريخ 10 يونيو 2019.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).