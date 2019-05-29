برلماني مصري لـ”المواطن”: خروج قمم مكة المكرمة برؤية موحدة بات جبراً وإلزاماً

2019-05-29

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن دياب

أكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، النائب طارق الخولي، أن عقد قمم مكة المكرمة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر مهم يأتي في إطار القدرة على وجود موقف عربي مشترك إزاء ما يحدث من تصعيد أخير من جانب إيران، موضحًا أنه على الرغم من وجود مواقف متباينة من بعض الدول العربية إلا أن هناك إجماعًا على وضع رؤية مشتركة موحدة.

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ورأى الخولي في تصريحات خاصة إلى “متابعات الخليج 365” أن التحديات التي تواجه الأمة العربية هي تحديات غير مسبوقة ولم يشهدها العالم العربي من قبل، وسط صراعات وحروب وإرهاب يموج ويسود المنطقة، وبالتالي الاتفاق المشترك والرؤية العربية الموحدة ليست رفاهية أو محل اختيار بل بات جبرًا وإلزامًا على الأمة العربية ليستطيعوا مبادلة الرؤى.

وشدد النائب البرلماني المصري على ضرورة اتخاذ موقف عربي مشترك خلال القمم التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز لمواجهة كَم التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية اليوم.

وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة، بينما دعا الملك سلمان لقمتين عربية وخليجية، يوم غد الخميس لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.