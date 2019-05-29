2019-05-29

صادرات إيران النفطية تتراجع إلى 400 ألف برميل يومياً

متابعات الخليج 365 - الرياض

أفادت بيانات الناقلات ومصادر بالقطاع بأن صادرات إيران من النفط الخام تراجعت إلى نحو 400 ألف برميل يومياً في مايو.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران في نوفمبر بعد أن انسحبت من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست.

وقلصت تلك العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيرانية، مصدر الإيرادات الرئيسي للبلاد، أكثر من النصف.

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وعلى الرغم من ذلك، صدرت إيران ما بين 250 ألفاً و500 ألف برميل يومياً من النفط منذ بداية مايو، وفقاً لمصدرينِ بالصناعة يرصدان التدفقات.

وأظهرت بيانات من ريفينيتيف ايكون شحنات من الخام عند حوالي 250 ألف برميل يومياً وصادرات من الخام والمكثفات، وهو نفط خفيف، عند حوالي 400 ألف برميل يومياً.

ويتجه الجانب الأكبر من الشحنات إلى آسيا. ولم يتضح مَن هو المشتري وما إذا كان النفط يتجه إلى مستهلكين أو إلى مستودعات للتخزين.

وقال مصدر بالصناعة طلب عدم الكشف عن هويته “الوجهات هي بالأساس الهند والصين.. لم تعد هناك شحنات إلى أوروبا أو إلى تركيا”.

وهبطت صادرات إيران النفطية بأكثر من النصف منذ أبريل عندما شحنت طهران ما يقل من مليون برميل يومياً. وهي أيضاً أقل من 20% من الشحنات التي أرسلتها في أبريل 2018 والتي بلغت أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً.