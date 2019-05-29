، "بلدية عنيزة" تُجهّز "سحابة العيد" ببرامج ومسابقات وأوبريت مفاجأة ،

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تستعد بلدية عنيزة لإقامة فعاليات عيد الفطر بمركز الملك فهد الحضاري ومواقع أخرى، وذلك لمدة ثلاثة أيام.
ويأتي احتفال العيد ولأول مرة هذا العام بتنظيم من البلدية، حيث تكفلت بتنظيم حفل العيد وعمل الفعاليات المتنوعة لأهالي المحافظة وزوارها، وستكون الاحتفالات بعنوان "عنيزة سحابة عيد"، عبر باقة برامج مرضية لجميع الشرائح العمرية، وفي عدة مواقع لدعم الحراك الترفيهي والسياحي.
وزار محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم الموقع الحضاري، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس خلف العتيبي وفريق العمل، حيث وقف على الاستعدادات وتجهيز البنية التحتية في ميدان الحفل والمسرح ومقاعد الحضور، إضافة إلى التجهيزات في الصالة المغلقة ومضمار المشي ومواقع عربات الأطعمة.
وقال المهندس "العتيبي" إن المهرجان هذا العام سيأتي بثوب مختلف من ناحية تجديد الفعاليات وتنوعها، والعمل على إرضاء كل الأذواق، والاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر عبر تشكيل فرق العمل واللجان العاملة، واشتمل ذلك على تزيين الشوارع والطرقات لاستقبال هذه المناسبة.
وأضاف أن الحفل الرسمي سيكون ثاني أيام العيد ويشتمل على أوبريت سيكون مفاجأة للزوار، حيث يحمل شعار الحفل "عنيزة سحابة عيد" وقصائد شعرية وفقرات متنوعة إضافة إلى الكثير من الفعاليات.
وأشار إلى أن هناك مسابقات وجوائز وإهداءات، كما أن المواقع التي ستحتضن الفعاليات ثلاث مواقع: الموقع الرئيسي مركز الملك فهد الحضاري، ومصلى العيد بالحمراء، وساحة السوق".
"بلدية عنيزة" تُجهّز "سحابة العيد" ببرامج ومسابقات وأوبريت مفاجأةبدر العتيبي الخليج 365 2019-05-29
تستعد بلدية عنيزة لإقامة فعاليات عيد الفطر بمركز الملك فهد الحضاري ومواقع أخرى، وذلك لمدة ثلاثة أيام.
ويأتي احتفال العيد ولأول مرة هذا العام بتنظيم من البلدية، حيث تكفلت بتنظيم حفل العيد وعمل الفعاليات المتنوعة لأهالي المحافظة وزوارها، وستكون الاحتفالات بعنوان "عنيزة سحابة عيد"، عبر باقة برامج مرضية لجميع الشرائح العمرية، وفي عدة مواقع لدعم الحراك الترفيهي والسياحي.
وزار محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم الموقع الحضاري، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس خلف العتيبي وفريق العمل، حيث وقف على الاستعدادات وتجهيز البنية التحتية في ميدان الحفل والمسرح ومقاعد الحضور، إضافة إلى التجهيزات في الصالة المغلقة ومضمار المشي ومواقع عربات الأطعمة.
وقال المهندس "العتيبي" إن المهرجان هذا العام سيأتي بثوب مختلف من ناحية تجديد الفعاليات وتنوعها، والعمل على إرضاء كل الأذواق، والاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر عبر تشكيل فرق العمل واللجان العاملة، واشتمل ذلك على تزيين الشوارع والطرقات لاستقبال هذه المناسبة.
وأضاف أن الحفل الرسمي سيكون ثاني أيام العيد ويشتمل على أوبريت سيكون مفاجأة للزوار، حيث يحمل شعار الحفل "عنيزة سحابة عيد" وقصائد شعرية وفقرات متنوعة إضافة إلى الكثير من الفعاليات.
وأشار إلى أن هناك مسابقات وجوائز وإهداءات، كما أن المواقع التي ستحتضن الفعاليات ثلاث مواقع: الموقع الرئيسي مركز الملك فهد الحضاري، ومصلى العيد بالحمراء، وساحة السوق".
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
03:39 PM
"العتيبي": ثلاثة مواقع للفعاليات المتنوعة
تستعد بلدية عنيزة لإقامة فعاليات عيد الفطر بمركز الملك فهد الحضاري ومواقع أخرى، وذلك لمدة ثلاثة أيام.
ويأتي احتفال العيد ولأول مرة هذا العام بتنظيم من البلدية، حيث تكفلت بتنظيم حفل العيد وعمل الفعاليات المتنوعة لأهالي المحافظة وزوارها، وستكون الاحتفالات بعنوان "عنيزة سحابة عيد"، عبر باقة برامج مرضية لجميع الشرائح العمرية، وفي عدة مواقع لدعم الحراك الترفيهي والسياحي.
وزار محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم الموقع الحضاري، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس خلف العتيبي وفريق العمل، حيث وقف على الاستعدادات وتجهيز البنية التحتية في ميدان الحفل والمسرح ومقاعد الحضور، إضافة إلى التجهيزات في الصالة المغلقة ومضمار المشي ومواقع عربات الأطعمة.
وقال المهندس "العتيبي" إن المهرجان هذا العام سيأتي بثوب مختلف من ناحية تجديد الفعاليات وتنوعها، والعمل على إرضاء كل الأذواق، والاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر عبر تشكيل فرق العمل واللجان العاملة، واشتمل ذلك على تزيين الشوارع والطرقات لاستقبال هذه المناسبة.
وأضاف أن الحفل الرسمي سيكون ثاني أيام العيد ويشتمل على أوبريت سيكون مفاجأة للزوار، حيث يحمل شعار الحفل "عنيزة سحابة عيد" وقصائد شعرية وفقرات متنوعة إضافة إلى الكثير من الفعاليات.
وأشار إلى أن هناك مسابقات وجوائز وإهداءات، كما أن المواقع التي ستحتضن الفعاليات ثلاث مواقع: الموقع الرئيسي مركز الملك فهد الحضاري، ومصلى العيد بالحمراء، وساحة السوق".
، "بلدية عنيزة" تُجهّز "سحابة العيد" ببرامج ومسابقات وأوبريت مفاجأة ،
المصدر : الخليج 365
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