السعودية اليوم / إنهاء معاناة طفلة من أعراض الولادة المبكرة



الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

بفضل من الله ، أسهمت العناية الطبية والرعاية الصحية ، للفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة ، في تجاوز طفلة الأعراض المرضية بعد أن ولدت مبكراً بعمر 24 أسبوعاً ، حيث كانت تزن 500 جرام ،وتسبب ذلك في وجود أعراض صحية جراء الولادة المبكرة تمثلت في تزويدها بالتنفس الصناعي لفترة طويلة لعدم اكتمال نمو الرئتين ، وتم إعطاؤها العلاجات الازمة لمساعدة الرئة في عملها.

كما استدعت حالتها الصحية تغذيتها بالتغذية الوريدية والتغذية بواسطة أنبوب المعدة حتى زاد وزنها وتمكنت من الرضاعة ووصل وزنها إلى 1.700 جرام ، ليقرر الأطباء خروجها من المستشفى مع التوصية بمراجعة العيادات الخارجية التي أثمرت أن وزنها وصل 2.200 كيلو جرام ، وهي الآن بصحة وعافية ولله الحمد.

// انتهى //

15:41ت م

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