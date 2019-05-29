السعودية اليوم / غرفة جازان تقدم خدماتها خلال إجازة العيد



جيزان 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

تواصل غرفة جازان تقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس الغرفة خالد بن محمد صائغ أن الغرفة ستواصل تقديم خدماتها لجميع المنتسبين من خلال مكتبها بمركز كادي مول التجاري خلال إجازة عيد الفطر .

وبين أن العمل خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك سيكون على فترتين الأولى تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً , والفترة الثانية من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة ليلاً , عدا يومي الجمعة وعيد الفطر المبارك, فيما سيقدم المكتب خدماته اعتباراً من ثاني أيام عيد الفطر المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

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15:31ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.