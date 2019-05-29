السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يستقبل رئيس وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة



جيزان 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن بن عمر المدخلي ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالخدمات والجهود التي تبذلها المملكة في خدمة كتاب الله الكريم منذ تأسيسها والعمل بتطبيق أحكامه، وطباعة المصحف الشريف، ونشره في جميع أرجاء العالم.

واستمع سمو أمير المنطقة , إلى شرح مفصل عن آلية عمل وبرامج وانشطة الجمعية ، التي تشرف على (٢٠) جمعية منتشرة في محافظات ومراكز المنطقة ويبلغ عدد طلابها قرابة (٦٠.٠٠٠) طالب وطالبة وتخرج منهم (١٧٠) حافظاً وحافظة لكتاب الله الكريم , حاثاً سموه الجميع على غرس تعاليم كتاب الله وسماحة الدين الحنيف في نفوس النشء والاجيال وافراد المجتمع.

من جانبه أعرب رئيس وأعضاء مجلس جمعية تحفيظ القران الكريم الخيرية بجازان ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه , على توجيهاتهما ودعمهما المتواصل للجمعية ولكافة منسوبيها مثمنين متابعتهما الدائمة وحرصهما على تقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة والخير على الجميع.

// انتهى //

15:29ت م

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