السعودية اليوم / سفير أوزبكستان بالرياض يرحب بانعقاد "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل"



الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

رحب سفير جمهورية أوزبكستان في الرياض أولوغبيك مقصودوف باستضافة المملكة العربية

وأكد السفير في تصريح صحفي أهمية القمة التي تنعقد في هذه الظروف الدقيقة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها العالم الاسلامي، وبحث التعامل معها بما يحقق الالتزام بالمبادئ وتعزيز العلاقات بين الدول وعدم التدخل في شؤونها.

ونوه أولوغبيك بمتانة العلاقات بين المملكة وأوزبكستان، التي بدأت منذ عام 1992م وتطورت وتعززت بتوجيه ودعم من فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، حيث يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي بين البلدين توسعاً كبيراً من خلال التبادل التجاري واستقطاب رؤوس الأموال السعودية في مختلف المجالات، وكذلك التعاون العلمي والثقافي والتقني والاجتماعي.

وأشار إلى مشاركة جمهورية اوزبكستان بوفد رفيع المستوى في القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي، التي تنعقد تحت شعار "قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل" لإنجاح أعمالها والوصول إلى الأهداف المنشودة من انعقاده بما يحفظ وحدة وحقوق العالم الإسلامي وحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم والانسجام الدوليين، وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

يذكر أنه بمبادرة من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ستُعقد القمة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا في طشقند عام 2020م، .

// انتهى //

15:26ت م

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الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسرحب سفير جمهورية أوزبكستان في الرياض أولوغبيك مقصودوف باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة الاسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي في مكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، التي تنعقد من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.وأكد السفير في تصريح صحفي أهمية القمة التي تنعقد في هذه الظروف الدقيقة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها العالم الاسلامي، وبحث التعامل معها بما يحقق الالتزام بالمبادئ وتعزيز العلاقات بين الدول وعدم التدخل في شؤونها.ونوه أولوغبيك بمتانة العلاقات بين المملكة وأوزبكستان، التي بدأت منذ عام 1992م وتطورت وتعززت بتوجيه ودعم من فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، حيث يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي بين البلدين توسعاً كبيراً من خلال التبادل التجاري واستقطاب رؤوس الأموال السعودية في مختلف المجالات، وكذلك التعاون العلمي والثقافي والتقني والاجتماعي.وأشار إلى مشاركة جمهورية اوزبكستان بوفد رفيع المستوى في القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي، التي تنعقد تحت شعار "قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل" لإنجاح أعمالها والوصول إلى الأهداف المنشودة من انعقاده بما يحفظ وحدة وحقوق العالم الإسلامي وحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم والانسجام الدوليين، وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.يذكر أنه بمبادرة من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ستُعقد القمة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا في طشقند عام 2020م، .// انتهى //15:26ت م0085

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