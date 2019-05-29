السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستعرض أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة

نجران 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، التقرير نصف السنوي لأداء فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، قدمه مدير الفرع تركي بن راجح آل سليمان، مشتملاً على الخدمات المقدمة لتعزيز الأنشطة التجارية عبر مركز الأعمال، إضافة إلى العمليات الرقابية الميدانية، ومكافحة التستر التجاري.

وأكد سموه أن رجل الأعمال والتاجر هو مواطن ومستهلك في الأساس، وتجب خدمته والأخذ بيده لإنجاحه، وقال : "لكننا نقف بكل شدة ضده إن تجاوز أو غش وأضر مجتمعه".

وثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز الجهود الرقابية لمنسوبي فرع الوزارة بالمنطقة، التي انعكست في استقرار السوق وضبط الأسعار وتوفر السلع.

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15:26ت م

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