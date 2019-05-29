السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ جولات ميدانية وتفتيشية على المخيمات الرمضانية



الدمام 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية عدد من الجولات الميدانية والرقابية شملت 7 مخيمات رمضانية بحاضرة الدمام تقدم وجبات الإفطار للصائمين، ومنشآت غذائية تعد وتجهز وتنقل الوجبات للصائمين، وذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية الضرورية لضمان صحة وسلامة الأغذية .

وتأتي الجولات ضمن أعمال الأمانة في الرقابة الصحية، وحملة "الرقابة البلدية" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .

وأسفرت الجولات الميدانية عن رصد عدد من الملاحظات ومنها عدم التقيد بالاشتراطات الصحية، ونقل الوجبات بسيارات غير مناسبة، وتدني مستوى نظافة بعض المخيمات المجاورة، فيما زودت الفرق الرقابية المشرفين على هذه المخيمات بالملاحظات المرصودة التي تستوجب سرعة تعديلها والعمل على تلافيها وتطبيق الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن .

// انتهى //

14:53ت م

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