

الطائف 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

اقرت أمانة الطائف تكليف 211 موظفاً للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك للعام الحالي، وذلك لتقديم كافة الخدمات البلدية للأهالي والزوار، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة الاعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية والتعديات على الاراضي الحكومية، ومتابعة الاسواق وسقيا الاشجار والحدائق والمتنزهات العامة، والتركيز على كل ما يتعلق بصحة المواطن خلال الإجازة .

وأوضحت أمانة الطائف سعيها الى تقديم الخدمات البلدية للأهالي والزوار والسياح خلال اجازة عيد الفطر المبارك دون انقطاع، مؤكدة حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك فرقاً إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة تتابع ميدانياً الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية لتوفير كل ما من شأنه راحة الاهالي والزوار، والتأكد من النظافة العامة وأعمال الاصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات، كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في كافة المرافق الخدمية لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الاطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية .

// انتهى //

14:52ت م

0077





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تقدم خدماتها البلدية خلال اجازة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.