السعودية اليوم / الشويعر يشكر القيادة بمناسبة ترقيته نائبا لمحافظ المؤسسة العامة للحبوب



الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

رفع خالد بن عبدالله الشويعر, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب في تصريح له عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية ، وعدها وساما ودعما ودافعاً لبذل المزيد من العطاء لتقديم ما يخدم الوطن المواطن، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.

وسأل المولى القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة, ومعالي وزير المياه والبيئة والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبد الرحمن الفضلي، ومعالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، وجميع منسوبي المؤسسة.

// انتهى //

14:51ت م

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الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسرفع خالد بن عبدالله الشويعر, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة نائب المحافظ لشؤون الحبوب بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للحبوب.وأعرب في تصريح له عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية ، وعدها وساما ودعما ودافعاً لبذل المزيد من العطاء لتقديم ما يخدم الوطن المواطن، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.وسأل المولى القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة, ومعالي وزير المياه والبيئة والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبد الرحمن الفضلي، ومعالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، وجميع منسوبي المؤسسة.// انتهى //14:51ت م0076

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