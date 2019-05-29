السعودية اليوم / بلدية الخبر تكمل استعداداتها لعيد الفطر المبارك



الدمام 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

أكملت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة النظافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك حرصاً على ظهور المدينة بأجمل حلة لتكون موضع رضا وراحة لكافة سكان المحافظة وزوارها .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، بأنه تم تشكيل فرق طوارئ متخصصة لمناسبة عيد الفطر المبارك وتجهيز مصليات، وزيادة عدد حاويات النفايات في المرافق العامة إضافة إلى تشكيل فرق رقابية لضمان نظافة كافة الأحياء في مدينة الخبر .

وأضاف إلى أن أعمال إستقبال عيد الفطر السعيد تتضمن رفع المخلفات وغسيل الحاويات وصيانتها ودهانها، وتنظيف اللوحات الإرشادية، وغسيل المجسمات والدوارات والأرصفة والمشايات، وتكثيف العمل على نظافة دورات المياه خاصة في الكورنيش والواجهة البحرية على مدار الساعة وتخصيص عمالة ثابته في دورات المياه .

// انتهى //

14:51ت م

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