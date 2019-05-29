اقتصادي / مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع



المنامة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,430.14 بارتفاع وقدره 2.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 762.70 بانخفاض وقدره 1.52 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و613 ألفا و589 سهما بقيمة إجمالية قدرها 611 ألفا و856 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.

كما بلغ عدد وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة لهذا اليوم 150 ألف وحدة بقيمة إجمالية قدرها 13 ألفا و800 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال صفقتين، أي ما نسبته 2.21% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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14:42ت م

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