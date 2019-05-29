اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بتعليم جدة

2019-05-29

متابعات الخليج 365 - جدة

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي حركة النقل الداخلي للموظفات شاغلات الوظائف الإدارية للعام ١٤٣٩/ ١٤٤٠ هـ بمحافظة جدة ورابغ وخليص، متمنياً لجميع المنقولات التوفيق والسداد، كما قدم شكره لجميع العاملين والعاملات على إنجاز هذه الحركة.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد بن سعد الغامدي أن عدد المتقدمات لطلب النقل للعام ١٤٤٠هـ بلغ ٧٦١ موظفة، وشملت حركة النقل ٥٣١ موظفة حيثُ بلغت نسبة النقل ٧٠ ٪؜ لهذا العام.

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وأضاف أنه تم تحقيق الرغبة الأولى في الحركة بنسبة ٧٧ ٪؜ من إجمالي الموظفات المنقولات، وأن التعامل مع حركة النقل كان إلكترونيًا في جميع مراحله لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموظفات.

وشدد على أن خطابات النقل سوف تتم طباعتها مباشرةً من قبل قائدة المنشأة المنقول إليها الموظفة وذلك من حساب القائدة في نظام كوادر، لافتاً إلى أن مدة الاعتراض على نتائج الحركة ستكون لمدة 10أيام من تاريخ إعلان الحركة من خلال نظام ” كوادر ” عن طريق حساب الموظفة، لافتاً إلى أن مباشرة جميع المنقولات في مدارسهن المنقولات إليها ستكون في بداية العام الدراسي المقبل.