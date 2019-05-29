شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بـ«تعليم جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

اعتمد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي حركة النقل الداخلي للموظفات شاغلات الوظائف الإدارية للعام 1339/1440هـ بمحافظة جدة ورابغ وخليص، وتمنى لجميع المنقولات التوفيق والسداد، كما قدم شكره لجميع العاملين والعاملات على إنجاز هذه الحركة.

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وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد بن سعد الغامدي أن عدد المتقدمات لطلب النقل للعام 1440هـ بلغ 761 موظفة، وشملت حركة النقل 531 موظفة حيثُ بلغت نسبة النقل 70٪؜ لهذا العام، كما أوضح أنه تم تحقيق الرغبة الأولى في الحركة بنسبة 77٪؜ من إجمالي الموظفات المنقولات، وأن التعامل مع حركة النقل كان إلكترونيًا في جميع المرحلة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموظفات، كما أكد أن خطابات النقل سوف تتم طباعتها مباشرةً من قبل قائدة المنشأة المنقول إليها الموظفة، وذلك من حساب القائدة في نظام كوادر، لافتاً إلى أن مدة الاعتراض على نتائج الحركة ستكون لمدة 10 أيام من تاريخ إعلان الحركة من خلال نظام «كوادر» عن طريق حساب الموظفة، لافتاً إلى أن مباشرة جميع المنقولات في مدارسهن المنقولات إليها ستكون في بداية العام الدراسي المقبل.

ويمكن الاطلاع على نتائج الحركة من خلال الرابط التالي:

https://edu.moe.gov.sa/jeddah/MediaCenter/News/Pages/952.aspx