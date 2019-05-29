شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد»: مستمرون في خدمة عملائنا خلال إجازة عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

كلفت المؤسسة العامة للتقاعد مركز الاتصال لديها بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لاستقبال المكالمات والرد على استفسارات عملاء المؤسسة الواردة خلال فترة الإجازة على الهاتف المجاني 800124889.

ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على تقديم خدمات مميزة لعملائها تطبيقاً لاستراتيجيتها 2022.

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وسيبدأ عمل مركز الاتصال خلال إجازة العيد في شهر رمضان من 10 صباحاً وحتى 4.30 عصراً، والجمعة من 1 بعد الظهر وحتى 6 مساءً، أما في شهر شوال سيبدأ عمل المركز ثاني أيام العيد من الساعة 9 صباحاً وحتى 3.30 عصراً عدا يوم الجمعة من 1بعد الظهر وحتى 6 مساءً.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان جميع المتقاعدين والمشتركين المسجلين على موقع المؤسسة الإلكتروني متابعة معاملاتهم عن طريق الانترنت دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، كذلك يمكن لمستخدمي الأجهزة الذكية الاستفادة من خدمات التقاعد الإلكترونية من خلال تحميل تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد.

وبهذه المناسبة تتقدم المؤسسة العامة للتقاعد بتهنئتها لعملائها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال.