شكرا لقرائتكم «الخطوط السعودية» تكشف ملابسات اعتراض طائرتها في الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 14:33

كشفت الخطوط الجوية السعودية، امس (الثلثاء)، سبب تأخر وصول طائرتها من طراز (A320) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أثناء قدومها من الخرطوم.



وقالت «السعودية»، في بيان صحافي: «صادف تواجد الطائرة في رحلتها رقم (sv464) بمطار بورت سودان، دخول مجموعة من الأفراد بطريقة غير نظامية، محاولين إعاقة الحركة بالمطار، ما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة الساعتين».

وأكدت على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.