محمد بن مسعود - الدمام - بقرار من وزير التعليم أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتمديد تكليف حمد بن ناصر الوهيبي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الرياض. وبهذه المناسبة رفع "الوهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، سائلاً الله أن يكون عوناً في خدمة التعليم وتحقيق تطلعات ولاة أمرنا قادة هذه البلاد. تمديد تكليف "الوهيبي" مديراً عاماً لـ"تعليم الرياض" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-29 أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتمديد تكليف حمد بن ناصر الوهيبي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الرياض. وبهذه المناسبة رفع "الوهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، سائلاً الله أن يكون عوناً في خدمة التعليم وتحقيق تطلعات ولاة أمرنا قادة هذه البلاد. Advertisements 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 02:57 PM بقرار من وزير التعليم بقرار من وزير التعليم أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتمديد تكليف حمد بن ناصر الوهيبي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الرياض. وبهذه المناسبة رفع "الوهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، سائلاً الله أن يكون عوناً في خدمة التعليم وتحقيق تطلعات ولاة أمرنا قادة هذه البلاد. ، تمديد تكليف "الوهيبي" مديراً عاماً لـ"تعليم الرياض" ،

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