، الليلة بـ"ليوان المديفر".. اكتشف حقيقة التنظيمات الشيعية في السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مؤلف كتاب "الانقلاب" يحكي ملامح المراجعة الفكرية التي عاشها

يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر، في برنامجه الليلة، عادل اللباد مؤلف كتاب "الانقلاب"، ليحكي مراجعة فكرية في التيارات الحركية الشيعية.

ويتطرق البرنامح، الذي يعرض في منتصف الليل على شاشة "روتانا خليجية"، حكاية التنظيمات الحركية الشيعية في السعودية وتجربة "المعارضة" من الداخل والخارج وأعمال العنف والإرهاب.

وحكى "اللباد" في كتاب "الانقلاب.. بيع الوهم على الذات" تجربته الشخصية كشيعي سعودي انخرط في العمل الشيعي المسيس ضد وطنه السعودية ضمن التيار الشيرازي وبدعم من إيران في الفترة من 1980- 1994.