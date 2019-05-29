محمد بن مسعود - الدمام - أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إيداع أكثر من 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية؛ البالغ عددهم 15713 معلماً ومعلمة، وذلك عن شهر مايو 2019م، مبيناً أنه تمّ تقديم موعد إيداع الدعم للبرنامج عن موعده الفعلي مطلع كل شهر ميلادي؛ نظراً لتزامن ذلك مع إجازة عيد الفطر المبارك. "هدف": إيداع 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-29 أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إيداع أكثر من 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية؛ البالغ عددهم 15713 معلماً ومعلمة، وذلك عن شهر مايو 2019م، مبيناً أنه تمّ تقديم موعد إيداع الدعم للبرنامج عن موعده الفعلي مطلع كل شهر ميلادي؛ نظراً لتزامن ذلك مع إجازة عيد الفطر المبارك. Advertisements 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 01:21 PM أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إيداع أكثر من 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية؛ البالغ عددهم 15713 معلماً ومعلمة، وذلك عن شهر مايو 2019م، مبيناً أنه تمّ تقديم موعد إيداع الدعم للبرنامج عن موعده الفعلي مطلع كل شهر ميلادي؛ نظراً لتزامن ذلك مع إجازة عيد الفطر المبارك. ، "هدف": إيداع 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "هدف": إيداع 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.