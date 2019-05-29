، "العواد" تتساءل: ماذا لو تم ترقية امرأة لمنصب مدير تعليم؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - لاستثمار كفاءاتهن ولمواكبة توجهات الدولة بتمكين المرأة

اقترحت وكيلة وزارة التعليم السابقة، الدكتورة هيا العواد، أن تتقلد امرأةٌ منصبَ مدير تعليم، وأرجعت سبب ذلك لهدف استثمار تلك الكفاءات، ولمواكبة توجهات الدولة في تمكين المرأة.

وقالت "العواد" والتي تُعَد أول امرأة سعودية تتقلد منصب وكيل وزارة عبر تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبارك لمديري ‎التعليم ومساعديهم، التكليف وتمديد التكليف، وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع.. هناك أيضًا مساعدات ذوات كفاءة عالية وقادرات على قيادة إدارات التعليم، ماذا لو تمت ترقية بعضهن ‎مديرات تعليم لاستثمار تلك الكفاءات ولمواكبة توجهات الدولة بتمكين المرأة".

وأوضحت أن هذا الطرح لا يتعلق بمنطقة محددة؛ إنما هو من مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحتها أمام الكفاءات من الرجال والنساء على حد سواء.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، قد أصدر عددًا من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عدد من مديري التعليم في المناطق والمحافظات؛ بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.

وجاءت تغريدة "العواد" في الوقت الذي لا تزال فيه إدارة تعليم جدة شاغرة من هذا المنصب؛ حيث يقوم مدير تعليم مكة المكرمة عبدالله الثقفي بإدارة تعليم جدة، إضافة إلى عمله وهو القرار الذي أصدره وزير التعليم فجر اليوم، ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار قريبًا لتعيين مدير لإدارة تعليم جدة؛ فهل ستكون محافظة جدة هي أول إدارة يتم فيها تعيين مديرة للتعليم؟