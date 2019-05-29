الخطوط السعودية: مجموعة حاولت إعاقة إقلاع إحدى رحلاتنا من مطار سوداني

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كشفت الخطوط الجوية السعودية، سبب تأخر الطائرة السعودية من طراز (A320) عن موعد وصولها مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وأكدت «الخطوط السعودية»، في بيان صادر عنها اليوم، أنه صادف تواجد الطائرة في رحلتها رقم (sv464) بمطار بورت سودان، دخول مجموعة من الأفراد بطريقة غير نظامية، محاولين إعاقة الحركة بالمطار، ما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة الساعتين.
مجموعة يعترضون طائرة الخطوط السعودية في السودان وهي في أرض المطار
مقدم بواسطة: RT
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وأوضحت «الخطوط السعودية»، بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.