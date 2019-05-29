دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الخطوط الخطوط السعودية : مجموعة حاولت إعاقة إقلاع إحدى رحلاتنا من مطار سوداني

كشفت الخطوط الجوية السعودية، سبب تأخر الطائرة السعودية من طراز (A320) عن موعد وصولها مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأكدت «الخطوط السعودية»، في بيان صادر عنها اليوم، أنه صادف تواجد الطائرة في رحلتها رقم (sv464) بمطار بورت سودان، دخول مجموعة من الأفراد بطريقة غير نظامية، محاولين إعاقة الحركة بالمطار، ما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة الساعتين.

مجموعة يعترضون طائرة الخطوط السعودية في السودان وهي في أرض المطار

مقدم بواسطة: RT



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وأوضحت «الخطوط السعودية»، بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.