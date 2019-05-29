أمن الطرق يفعِّل مبادرة حُسن الوفادة "مرحبًا ألف في عسير".. وإفطار صائم

نفَّذت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير، بمشاركة المستشفى السعودي الألماني بعسير، مبادرة توزيع وجبات إفطار صائم، وكذلك تفعيل مبادرة حسن الوفادة "مرحبًا ألف في عسير"، بتوزيع البروشورات على سالكي طريق أبها - نجران، بإشراف مساعد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير المقدم ملفي دبيس العنابس، وقائد دوريات أمن طريق أبها - نجران المقدم عبدالرحمن سعيد الوهابي.
يُذكر أن المبادرة كانت كذلك بإشراف عبدالرحمن محمد الشهراني مدير إدارة الأعمال والتطوير بالمستشفى السعودي الألماني بعسير، ومتابعة مباشرة من الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور معتق الشهراني.
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