بعد ساعات من تعيينه.. وزير التعليم يبعد القحطاني ويعيد الثقفي مديرا لتعليم جدة

أصدر الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، قرارا جديدا بتكليف عبد الله بن أحمد الثقفي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة بعمل مدير عام التعليم بمحافظة جدة إضافةً إلى عمله.

وجاء القرار المفاجئ بعد ساعات من تكليف الوزير لـ “يحيى القحطاني” مديرا لتعليم محافظة جدة، لذا فإنه لم يحدد حتى الآن مصير القحطاني أو سبب تراجع الوزير عن تعيين القحطاني كمديرا لتعليم جدة.

وأصدر وزير التعليم في وقت سابق عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.