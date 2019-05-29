إلغاء مئات الصكوك والحجز التحفظي عليها.. قصة صك مليوني أُستخرج يوم إجازة أثار جدلا

تناولت صحيفة “عكاظ ” قضية إصدار بعض المحاكم قرارات بالحجز التحفظي على عدد من الصكوك وحجج الاستحكام بمساحات كبيرة، وخاطبت كتابات العدل للتحقق من نظاميتها بعد رصد ملاحظات”.

وقالت الصحيفة أن المئات من الصكوك وحجج استحكام تقرر إلغاؤها وإبطالها في المناطق بأوامر قضائية عقب ثبوت تزوير على بعضها واستخراج أخرى بطرق مخالفة للنظام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا أبطلت حجة استحكام صدرت قبل 44 سنة لأرض قيمتها السوقية قدرت بنحو 5 مليارات ريال، عبارة عن أرض متنازع عليها في منطقة بين مكة المكرمة وجدة، على مساحة 12 مليون متر مربع وتضمن الحكم إبطال كل ما تفرع عنه من صكوك.

وأضافت: جاء في المداولات أن رجل أعمال استحكم صكا على مساحة تزيد على 12 مليون متر مربع من قاض سابق في محكمة مكة المكرمة عن طريق الإحياء الشرعي، وأعقب ذلك تداخل رجال أعمال على ملكية الصك.

وتابعت : كشفت المحكمة العليا أن الصك ضبط في يوم إجازة وتحديدا يوم 26 رمضان وسجل في نفس التاريخ الذي يوافق يوم إجازة رسمية، وانتهت المحكمة العليا بالإجماع بإبطال صك الاستحكام وما أجراه القاضي.