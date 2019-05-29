الأرصاد تحذر من السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة حائل وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.
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