صدمة مواطن بعد منعه من دخول المملكة بسبب القطة بيري.. ومسؤول يعلق ويوضح السبب

فوجئ المواطن حسين فراج العمراني، بقرار منعه هو وأسرته من دخول أراضي المملكة بسبب قطته المسماة “بيري” والتي سافرت بصحبته أيضا إلى الأردن قبل أسبوعين.

كان المواطن قد سافر للاطمئنان على سلامة زوجته التي أجرت عملية جراحية في الأردن، ثم اصطحبها إلى منفذ الدرة للعودة إلى بيتهما للمملكة قبل أن يتم منعهما بسبب القطة.

وبحسب “عكاظ”، حاول “العمراني” إقناع المسؤولين بمنفذ الجمارك بالوثيقة الرسمية التي يحملها والصادرة من المحجر الصحي بميناء ضباء قبل مغادرته إلى عمان، إلا أن موظف الجمارك أكد أنه لا يمكن السماح بدخول هذه القطة كونها بدون أوراق رسمية.

واضطر المواطن للعودة إلى مدينة العقبة الأردنية، ومازال يسكن في إحدى شققها المفروشة.

وعلق مدير المحجر الحيواني والنباتي بمنفذ حقل الحدودي عبدالرزاق الرشيدان، على الواقعة، مؤكدا أن العمراني لا يحمل تصريحا للقطة «إذن تصدير أو استيراد»، مشيرا إلى ضرورة أن يحصل على هذا التصريح من فرع وزارة الزراعة قبل السفر .