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أمن الدولة تدشن البوابة الإلكترونية لإدارة التحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك

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رعى معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني مساء اليوم حفل تدشين البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للتحريات المالية على الرابط (Www.SAFIU.GOV.SA) وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك، بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتحريات المالية ومركز المعلومات الوطني.

وتتضمن البوابة معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة وفق نماذج تم اعتمادها من قبل التحريات المالية>

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