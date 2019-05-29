بالصور.. «تطوعي الملك سعود» يعالج معتمرين من 20 دولة

باشر فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي مهامه التطوعية لليوم السادس في الحرم المكي الشريف، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الجامعة، اليوم الأربعاء، اطلعت «عاجل» على نسخة منه، بأنّ الفرق الميدانية موزعة على 23 موقعًا، فيما بلغ عدد الحالات التي تمّت مباشرتها 732 حالة.

وأبدى أعضاء الفريق، بحسب البيان، اعتزازهم بهذا العمل؛ تطوعًا لخدمة المعتمرين وزوّار بيت الله الحرام؛ حيث اتضح ذلك من خلال تفانيهم وحرصهم على الجودة في عملهم.

وفي إحصاءات مفصلة نشرها حساب الفريق التطوعي على «تويتر»، تصدَّرت المغرب قائمة أكثر الحالات تلقيًّا للعلاج بواقع: 139 حالة، ومصر 138 حالة، والسعودية 94 حالة، وباكستان 77 حالة، والجزائر 48 حالة، وتركيا 36 حالة، واليمن 28 حالة، والهند 26 حالة، والسودان 25 حالة، وفلسطين 18 حالة، وليبيا 14 حالة، وتونس 9 حالات، ونيجيريا 8 حالات، والصومال 8 حالات، والفلبين 7 حالات، والإمارات 7 حالات، وإندونيسيا 6 حالات، وسوريا حالتان، والأردن حالة واحدة، وبنجلاديش حالة واحدة، والعراق حالة واحدة.