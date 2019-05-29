«السديس» يعقب على إقرار مجلس الوزراء لبرنامج «خدمة ضيوف الرحمن»

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تدشين برنامج «خدمة ضيوف الرحمن».

وقال في بيانٍ اطلعت «عاجل» على نسخة منه: «هذا البرنامج الموفق يأتي ضمن ما يقدمه ولاة الأمر- حفظهم الله- في هذه البلاد المباركة من تسخير لكل الإمكانات والقدرات للتيسير على ضيوف الرحمن، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم.. هذا هو ديدن الحكومة الرشيدة، ونهجها الذي بدأه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- لكون المملكة مهبط الوحي، وبلاد الحرمين الشريفين في العمل نحو تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين».

واختتم الرئيس العام بالدعاء لولاة الأمر بأن يحفظهم وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعلي بالحق كلمتهم، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها وريادتها للعالمين العربي والإسلامي، وخدمتها الرائدة للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد دشَّن بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال حفل رعاه خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة في قصر الصفا بمكة المكرمة، حيث ألقى وزير الحج والعمرة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، كلمة قال فيها: «في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأرض الطاهرة حرصتم يا خادم الحرمين الشريفين على تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن بجوار بيت الله الحرام، فاجتمع لنا شرف الزمان والمكان وشرف تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن».