رئاسة أمن الدولة تدشن منصة «التحريات الأمنية»

دشنت رئاسة أمن الدولة ممثلة بالإدارة العامة للتحريات المالية، منصة «التحريات الأمنية»، والتي تتضمن معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة وفق نماذج تم اعتمادها من قبل التحريات المالية.

وأوضحت الرئاسة، أنه تم تنظيم حفل تدشين البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للتحريات المالية، وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك، برعاية رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وبحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتحريات المالية ومركز المعلومات الوطني.