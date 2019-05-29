وزير التعليم يلغي قرار تكليف القحطاني مديرًا لتعليم جدة والبديل عنصر نسائي

علمت «عاجل» أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرر إلغاء قرار تكليف يحيى القحطاني مديرًا لتعليم جدة، بعد ساعات قليلة من تكليفه خلفًا لعبدالله الثقفي الذي صدر قرار تكليفه مديرًا لتعليم منطقة مكة المكرمة.
ونص قرار الوزير آل الشيخ الذي اطلعت عليه «عاجل»، على إلغاء تكليف القحطاني، وتكليف عبدالله الثقفي بعمل المدير العام للتعليم بجدة بالإضافة إلى عمله مديرًا لتعليم المنطقة.
وبحسب المصادر، فإن قرار تكليف الثقفي سيكون مؤقتًا لحين تكليف البديل.
وتوقعت المصادر أن تقوم الوزارة، خلال أيام، بتكليف قيادة نسائية لشغل منصب مدير تعليم جدة.
وكانت وزارة التعليم، قد غيّبت العنصر النسائي عن قوائم المديرين المكلفين لإدارة عدد من إداراتها في المملكة، التي أعلنتها الوزارة أمس الثلاثاء.
وخلت قوائم المديرين المكلفين من أي اسم نسائي، سواء العاملات في الوزارة اللائي يتولين مسؤولية إدارة الأقسام، أو العاملات في المناطق والمحافظات.
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