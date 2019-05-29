بالصور.. الحج والعمرة تقدم 4 ملايين خدمة للمستفيدين

بلغ إجمالي الأعمال المقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أكثر من (4,168,993) منجز، خلال هذا العام، شملت توزيع كتيبات دينية ومطويات إرشادية، وإجابات على السائلين.
واستعرض تقرير لمنجزات الوزارة جهود الأمانة في توزيع الكتيبات والمطويات الدينية، وعدد من مطبوعات الوزارة المتنوعة، وكذلك إجابة السائلين والإفتاء فيما يتعلق بمسائل الحج والعمرة والأسئلة العامة، حيث بلغ عدد الكتيبات الموزعة (3,620,240) كتيب ومطوية، و(398,796) اتصال عن طريق الهاتف المجاني، وعدد المناشط المنفذة (69889) منشطًا، و(3128) جولة ميدانية، و(76835) ساعة عمل، إلى جانب (105) مواقع عمل.
وتأتي تلك الجهود بمتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجَّه بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.
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