بالصور.. «حاضنة البن ودرة الجنوب» الأكثر هطولًا للأمطار

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن كميات الأمطار التي هطلت مؤخرًا على المملكة حسبما سجَّلته محطات الرصد الهيدرولوجي المنتشرة في مناطق المملكة.

وتصدرت محافظة الداير (حاضنة البن ودرة الجنوب) القائمة كأعلى مكان يُسجِّل هطولًا للأمطار بكمية 53.40 ملم.

وعقد محافظ الداير المكلف سالم بن عبدالله قزيز اجتماعًا ضمّ الجهات ذات العلاقة لمناقشة تداعيات الأمطار والخطط التنسيقية والطوارئ في المحافظة ومراكزها وقراها.

وتشهد المحافظة في هذه الأيام، تساقط الأمطار بغزارة، مصحوبة بزخات البَرَد ورياح شديدة، ازدانت على إثرها الجبال الشاقة مكسوة باللون الأخضر، وارتوت مدرجات البن الذي تشتهر المحافظة بإنتاجه بشكل كبير.