محافظ قلوة يتقدم المصلين على الشهيد الزهراني

تقدم محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي، جموع المصلين الذين أدوا صلاة الميت على شهيد الواجب في الحد الجنوبي الجندي حسن بن صالح بن علي الزهراني، بحضور مدراء الجهات الحكومية والقطاعات العسكرية بالمحافظة، وذلك بجامع الصفاردة.

وشيعت جموع غفيرة من المصلين جثمان شهيد الوطن، الذي استشهد أمس في الحد الجنوبي دفاعًا عن دينه ووطنه، بمقبرة مركز الشعب.

ونقل محافظ قلوة إلى ذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.