«الأرصاد» تحذّر من أمطار رعدية ورياح ترابية على 3 مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وثار، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كما نبَّهت هيئة الأرصاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة يصاحبها تدني مستوى الرؤية، على منطقة حائل (السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل) حتى السادسة من مساء اليوم.
وتشهد الحدود الشمالية (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر) نفس الحالة الجوية السابقة، فيما تستمر حتى السابعة مساءً.
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