

الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

تسلّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض كمية من المصاحف الشريفة من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بلغت (107520) نسخة من المصحف متوسط الحجم ،و (35840) نسخة من المصحف كبير الحجم.

وسيتم توزيعها على مساجد منطقة الرياض بعد دراسة احتياج كل مسجد وجامع .

// انتهى //

13:53ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالرياض تتسلم أكثر من 100 ألف مصحف لتوزيعها على المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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