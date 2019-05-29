السعودية اليوم / "الملكية الفكرية" تطلب مرئيات العموم حول لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءة الاختراع



الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

تعكف الهيئة

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية .

ودعت الهيئة العموم والمهتمين في هذا المجال إلى إبداء مرئياتهم حيال "لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع"، وتقديم الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الثلاثاء 22 / 10 / 1440هـ الموافق 25 / 6 / 2019م، عبر إرسالها للبريد الالكتروني الرسمي للهيئة

ويمكنكم الاطلاع على نصوص مشروع لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع من خلال الرابط: https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/3593 علماً أن المهلة المتبقية لاستلام المرئيات والملحوظات المكتوبة هي 27 يوماً.

// انتهى //

13:52ت م

0058



الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واستعكف الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على استحداث " لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع " وفقاً لاختصاصها في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، المنصوص عليها ضمن أحكام المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء .ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية .ودعت الهيئة العموم والمهتمين في هذا المجال إلى إبداء مرئياتهم حيال "لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع"، وتقديم الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الثلاثاء 22 / 10 / 1440هـ الموافق 25 / 6 / 2019م، عبر إرسالها للبريد الالكتروني الرسمي للهيئة [email protected] مع إدراج اسم الشخص مقدم المرئيات.ويمكنكم الاطلاع على نصوص مشروع لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع من خلال الرابط: https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/3593 علماً أن المهلة المتبقية لاستلام المرئيات والملحوظات المكتوبة هي 27 يوماً.// انتهى //13:52ت م0058

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