السعودية اليوم / مكتب عمل الخبر ينفذ 30 زيارة تفتيشية



الدمام 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

نفذت إدارة شؤون المرأة بمكتب عمل محافظة الخبر، بالتعاون شرطة المحافظة، حملات تفتيشية، نجم عنها ضبط عدد من مخالفين الإقامة ونظام العمل .

وأوضح مدير عمل الخبر منصور آل بن علي، أن الحملات التي تم تنفيذها بلغت 30 زيارة تفتيشية، أسفرت عن 4 مخالفات للمادة 36 الخاصة بالتوطين، ومخالفتين عدم توفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء، ومخالفة توظيف المرافقين دون تصريح، كما تم ضبط حالة عامل يعمل لدى صاحب عمل آخر، إضافة إلى تحرير 10 إنذارات، وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق أصحابها.

وبين أن الحملات التفتيشية مستمرة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات، داعياً أصحاب المنشآت بالتعاون مع الوزارة وتطبيق قراراتها وأنظمتها.

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13:51ت م

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