السعودية اليوم / الشؤون الإٍسلامية توزيع أكثر من مليون وجبة إفطار صائم في منطقة الرياض



الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

يختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض مع نهاية شهر رمضان المبارك، الأنشطة والبرامج الدعوية التي يقيمها ويشرف عليها, والمتضمنة توزيع وجبات إفطار للصائمين، وكلمات وعظية، ورحلات للعمرة، حيث بلغ عدد وجبات إفطار الصائم (1183741) وجبة تم توزيعها في 78 موقعاً داخل مدينة الرياض، وفي المحافظات والمراكز التابعة لها، بمعدل (39458) مستفيد يومياً.

كما بلغ عدد المحاضرات والكلمات الإرشادية التي ألقيت بعدة لغات 2525 كلمة ومحاضرة, في حين بلغ عدد المستفيدين من رحلات العمرة التي نظمها الفرع 2200 معتمراً.

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13:50ت م

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