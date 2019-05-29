السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يواصل عمله خلال إجازة عيد الفطر المبارك



تبوك 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

يواصل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه سموه وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز في المنطقة بالعمل على تكليف الموظفين في الأقسام التي تخدم المواطنين والمقيمين وإنهاء معاملاتهم سواء في إمارة المنطقة أو في مقرات المحافظات والمراكز.

كما وجه سموه مديري عموم الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة بتكثيف جهودها خلال إجازة العيد والتأكد من توفير الخدمات في الأماكن التي يرتادها الزائرون للمنطقة والمواطنين والمقيمين خاصة الشواطئ والحدائق والمتنزهات وتوافر فرق النظافة العامة وصحة البيئة وأيضا التواجد الأمني على مدار الساعة.

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13:41ت م

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