السعودية اليوم / متحف المدينة المنورة يستقبل الزوار خلال إجازة عيد الفطر



المدينة المنور 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

يستقبل متحف المدينة المنورة زواره خلال عيد الفطر المبارك, لإطلاعهم على مقتنيات المتحف وما تحتويه قاعاته من معلومات تاريخية لها أبعاد تراثية وطنية.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني أن المتحف يهدف إلى تعريف الزوار على التراث الوطني, وتعزيز ثقافاتهم بأهمية المتاحف الوطنية التي تعد مراكز إشعاع حضاري وثقافي, تسهم في تعريف الأجيال المتلاحقة بالحضارة والتاريخ عبر الحقب المختلفة، مبيناً أنه سيتم استقبال الزوار خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء.

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13:40ت م

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