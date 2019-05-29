السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع الإدارات الحكومية للاستعداد لعيد الفطر المبارك



عرعر 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, اجتماع استعدادات الإدارات الحكومية والخدمية بالمنطقة لعيد الفطر المبارك.

واستعرض سموه خلال الاجتماع ما تم إنجازه من استعدادات للإدارات الحكومية لاستقبال عيد الفطر المبارك، لاسيما ما يخص جانب احتفالات العيد بجميع محافظات المنطقة.

وناقش سموه جميع الاستعدادات الخاصة ببرنامج "عيدكم شمالي" وآليات التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذه بصورة مميزة ومبهجة تتفق ومستويات الاحتفالات التي تقام بالمدن الكبرى بالمملكة، مشدداً على ضرورة توفير كافة الخدمات في مواقع إقامة الفعاليات والتأكد من الترتيبات النهائية للمواقع التي ستقام بها الاحتفالات.

ونوه سموه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي عهده الأمين - حفظه الله - من خدمات ترفيهية في كافة المناسبات والمواسم لرفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين، مشيداً سموه بالبرامج والفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، وما قدمته للمنطقة من الدعم اللازم لفعاليات عيد الفطر المبارك بالمنطقة.

وأشار سموه إلى أن هذا الاجتماع يأتي لبحث جميع الفرص المناسبة للاحتفال بعيد الفطر المبارك, داعياً سموه إلى تطوير وتنوع جميع الاحتفالات وشمولها محافظات المنطقة كافة، وتلبية احتياجات ورغبات سكان المنطقة وزوارها.

وأكد سموه على الإدارة الخدمية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة المنتزهات العامة وتوفير فرق النظافة والصيانة والاهتمام بصحة البيئة وتكثيف التواجد المروري وتسهيل حركة السير لإتاحة الفرصة لمرتاديها وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة للتمتع بإجازة عيد الفطر المبارك.

ودعا سموه الاهالي للمشاركة في احتفالات العيد وتمكين ابناءهم من ذلك مع المحافظة على المرافق العامة والتقيد بالأنظمة والتعليمات واحترام الذوق العام.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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13:02ت م

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