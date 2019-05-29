انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يلتقي رئيس وزراء العراق في الدوحة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 12:51 مساءً - يجري رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة يلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال الديوان الأميري القطري في بيانه إن "أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل بالديوان الأميري رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بزيارة رسمية يجريها الأخير من أجل بحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب المصدر ذاته، دون الإشارة إلى مدة الزيارة.

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وتشهد العلاقات القطرية العراقية، زخماً واسعاً في ظل انفتاح بغداد الملحوظ على محيطها العربي، لا سيما بعد انتصارها على تنظيم "داعش"، واستعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد.

في يناير الماضي، أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، زيارة للعاصمة القطرية الدوحة استكمالاً لنتائج اجتماعات اللجنة القطرية العراقية المشتركة التي عقدت مؤخراً، ونظرت في عدد من فرص الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة أهمها مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار والطاقة والنفط.

وكان مصدر في رئاسة الوزراء قد أكد، الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء عبد المهدي سيزور قطر كثالث دولة خليجية بعد السعودية والكويت.