السعودية | إيداع 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إيداع 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:22 مساءً, 29 مايو 2019 م أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن إيداع أكثر من 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والبالغ عددهم 15.713 معلم ومعلمة، وذلك عن شهر مايو 2019م، مبينا بأنه تم تقديم موعد إيداع الدعم للبرنامج عن موعده الفعلي مطلع كل شهر ميلادي، نظرا لتزامن ذلك مع إجازة عيد الفطر المبارك.

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